Âç¿Í¤Î¡È¥µ¥¦¥Ê¹ç½É¡É¤¬³ð¤¦¡Öedit x seven ÉÙ»Î¸æÅÂ¾ì¡×¤Ç¡¢ÉÙ»Î¤òÎ×¤à¥µ¥¦¥ÊÉÕ¤¥¹¥¤¡¼¥È¤òÂÎ¸³¡ª
¥µ¥¦¥Ê¤òÀßÃÖ¤·¤¿¥Û¥Æ¥ë¤Î¿·µ¬³«¶È¤¬Â³¤¤¤Æµ×¤·¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤³¤Î£¹·î£±Æü¤ËÀÅ²¬¸©¸æÅÂ¾ì»Ô¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¡Öedit x seven¡Ê¥¨¥Ç¥£¥Ã¥È ¥Ð¥¤ ¥»¥Ö¥ó¡Ë ÉÙ»Î¸æÅÂ¾ì¡×¤À¡£
ÀÐ³ÀÅç¤ä»åÅç¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥Û¥Æ¥ë¡Öseven x seven¡×¤«¤éÇÉÀ¸¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¡¢¸æÅÂ¾ì¤¬Âè°ìÃÆ¡£ÉÙ»Î»³¤òÀµÌÌ¤ËË¾¤àÎ©ÃÏ¤Ë¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¸ÄÀ¤Ï¥µ¥¦¥Ê¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤ÇÇñ¤Þ¤ì¤ë¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£
ÎáÏÂ¤Î¿·¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡ÈÊØÍø¤µ¡É¤ò¼Â´¶¡£Í½Ìó»þ¤«¤é¥¹¥Æ¥¤¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë
¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó¤ÎÎÙ¤Ë¤¢¤ë¥«¥Õ¥§¡õ¥Ð¡¼¡ØBASE445¡Ù¡£¤³¤³¤Ç¡ØLATTE GRAPHIC¡Ù´Æ½¤¤Î¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¤È¥Ç¥£¥Ê¡¼¤òÄó¶¡
¥µ¥¦¥Ê¹¥¤¤¬Â¿¤¤Åìµþ¥«¥ì¥ó¥À¡¼ÊÔ½¸Éô¤Ë¤Ï¡¢¾ï¤ËºÇ¿·¤Î¥µ¥¦¥Ê¾ðÊó¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
º£²ó¤Ï¡¢¥µ¥¦¥Ê¤ËÆÃ²½¤·¤¿¡Öedit x seven ÉÙ»Î¸æÅÂ¾ì¡×¤¬£¹·î£±Æü¤Ë³«¶È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Æþ¤ê¡¢¼Â¾ð¤òÃµ¤ë¤¿¤áËÜÏ¢ºÜ¤Ç¤¤¤ÁÁá¤¯¼èºà¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
Í½Ìó¸å¡¢¥á¡¼¥ë¤ÇÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë»öÁ°¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤ò´°Î»¤¹¤ë¤È¡¢¸°¤È¤Ê¤ëQR¥³¡¼¥É¤ò¼èÆÀ¤Ç¤¤ë¡£·ÈÂÓ¤¬¸°¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬Èó¾ï¤ËÊØÍø¤À¡£
¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¥«¥Õ¥§¡õ¥Ð¡¼¡ØBASE445¡Ù¤Ï¡¢Ä«¿©¤«¤é¥Ð¡¼¥¿¥¤¥à¤Þ¤Ç±Ä¶È¡£¥é¥¦¥ó¥¸¤È¤·¤Æ»Å»ö¤â¤Ç¤¡¢¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤Ï¥Ú¥Ã¥È¤ÎÆ±È¼¤â²ÄÇ½¡£ÃÏ¸µ¤Î¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿ÎÁÍý¤Ë¤Ï¡¢¥ô¥£¡¼¥¬¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¤¤¶¡ª¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥µ¥¦¥ÊÉÕ¤¥ë¡¼¥à¡Ö¥µ¥¦¥Ê ¥¥ó¥° ÉÙ»Î»³¥Ó¥å¡¼¡×¤Ø
¡Ö¥µ¥¦¥Ê ¥¥ó¥° ÉÙ»Î»³¥Ó¥å¡¼¡×¡Ê41Ö¡Ë¤Ï¥Ù¥Ã¥É¤Îº¸²£¤Ë¥µ¥¦¥Ê¤ÈÍá¼¼¤òÀß¤±¤ë¡££±Çñ£±¼¼£²Ì¾¡ï47,000¡Á
½ÉÇñ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥µ¥¦¥Ê ¥¥ó¥° ÉÙ»Î»³¥Ó¥å¡¼¡×¡£
¤½¤ÎÌ¾¤Î¤È¤ª¤ê¡¢¥¥ó¥°¥µ¥¤¥º¤Î¥Ù¥Ã¥É¤¬¥ê¥Ó¥ó¥°Ãæ±û¤ËÄÃºÂ¤¹¤ë¡£
¡È¥µ¥¦¥Ê¤ÎÀ»ÃÏ¡É¤ÎÌ¼¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥µ¥¦¥Ê¡ßÉÙ»Î»³¤Î¶Ë³Ú¥³¥é¥Ü¤òÂÎ¸³
¡Ö¥µ¥¦¥Ê ¥¥ó¥° ÉÙ»Î»³¥Ó¥å¡¼¡×Æâ¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥µ¥¦¥Ê¡Ö¥µ¥¦¥Ê¡¼¥¸¥å¡×¡£¥¹¥È¡¼¥Ö¤Ï¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖHarvia¡×¤Ç²¹ÅÙ¤Ï¥Ñ¥Í¥ë¤ÇÀßÄê
¤³¤ÎÉô²°¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢À»ÃÏ¡Ö¥µ¥¦¥Ê¤·¤¤¸¡×¤ÎÌ¼¤Ç¤¢¤ëºûÌîÈþµª·Ã¤µ¤ó¤¬´Æ½¤¤·¤¿¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥µ¥¦¥Ê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡£¹ñ»º¥Ò¥Î¥¤Ë¤è¤ë¤ªÞ¯Íî¤Ê¥µ¥¦¥Ê¤Ç¡¢ÂÎ¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ëÏÑ¶Ê¤·¤¿¥Ù¥Ã¥É¤òÃÖ¤¯¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£
³«ÊüÅª¤Ê¥¬¥é¥¹Ä¥¤ê¤Ç¡¢¤½¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬º£²ó¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤³¤½À¸¤¤ë¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ÎÀµÌÌ¤ËÉÙ»Î»³¤¬¤½¤Ó¤¨Î©¤Á¡¢¥µ¥¦¥Ê¤«¤éÄº¤òÇÒ¤á¤ë¤«¤é¡£
¥í¥¦¥ê¥å¤ò¹Ô¤¤¡¢Âì´À¤ò¤«¤¡¢¿¿²£¤Ë¤¢¤ëÂç¤¤Ê¿åÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ê¡¢¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤Ç¤È¤È¤Î¤¦¤Î¤¬ÍýÁÛ¤ÎÎ®¤ì¡£ÆÃ¤ËÅß¤ÎÎä¤¨¤¿Æ©ÌÀ¤Ê¶õµ¤¤ÎÃæ¡¢¥µ¥¦¥Ê¤ÈÉÙ»Î»³¤Î¶Ë³Ú¥³¥é¥Ü¤Ï°ÒÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢¼þÊÕ¤Ë¿ÍÄÌ¤ê¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ì¤ÏÃËÀ¤ÎÊý¤¬µ¤·ó¤Í¤Ê¤¯¼Â»Ü¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¡£
ÉÙ»Î»³¤¬´ãÁ°¤Ë¹¤¬¤ë¡¢ºÇ¾å³¬¤Î¥¹¥¤¡¼¥È¥ë¡¼¥à¤Ï£¸Ì¾¤Þ¤ÇÂÚºß²Ä
¥Û¥Æ¥ë¤È»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¥ï¥¤¥É¤Ê¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤È¥ê¥Ó¥ó¥°¤ò¤â¤Ä¡Ö¥Ú¥ó¥È¥Ï¥¦¥¹ ÉÙ»Î»³¥Ó¥å¡¼¡×¡££±Çñ£±¼¼£¸Ì¾¡ï291,000¡Á
¥Û¥Æ¥ë¤È¤·¤ÆÄÁ¤·¤¤¤Î¤¬¡¢ºÇÂç£¸Ì¾¤Þ¤ÇÇñ¤Þ¤ì¤ë¡Ö¥Ú¥ó¥È¥Ï¥¦¥¹ ÉÙ»Î»³¥Ó¥å¡¼¡×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤À¡£
150Ö¤Î¶õ´Ö¤Ë¡¢µðÂç¥½¥Õ¥¡¤ä²ñµÄ¤â¤Ç¤¤ë¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬ÊÂ¤Ö¡£
¥µ¥¦¥Ê¥ë¡¼¥à¡¦¿åÉ÷Ï¤¡¦¥¸¥ã¥°¥¸¡¼¡¦³°µ¤Íá¤ÎÆ³Àþ¤Ï¥¹¥à¡¼¥º¡£¥µ¥¦¥Ê¹ç½É¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê
¡Ö¥Ú¥ó¥È¥Ï¥¦¥¹ ÉÙ»Î»³¥Ó¥å¡¼¡×¤Î¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤Ë¤¢¤ë¥µ¥¦¥Ê¤ä¿åÉ÷Ï¤¡£¥¸¥ã¥°¥¸¡¼¤È´Ý·¿ÍáÁå¤¬ÊÂ¤Ö¤Î¤Ç¡¢¿åÉ÷Ï¤¤Î²¹ÅÙ¤òÊÑ¤¨¤Æ³Ú¤·¤à¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë
¥µ¥¦¥Ê¤òÃÖ¤¯¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤âÈó¾ï¤Ë¹¤¤¡£
ÃË£¸Ì¾¤Ç¡Ö¥Ú¥ó¥È¥Ï¥¦¥¹¡×¤ËÇñ¤Þ¤ê¡¢ÉÙ»Î»³¤òÁ°¤Ë¤È¤È¤Î¤¤¡¢²÷³Ú¥à¡¼¥Ö¤ò¶¦Í¡£Âç¿Í¤Î¥µ¥¦¥Ê¹ç½É¤Ë¹¥ÅÔ¹ç¤Ê¤Î¤À¡£
¡È¹ç½É¡Éµ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡¢¥µ¥¦¥ÊÉÕ¤£²ÃÊ¥Ù¥Ã¥É¥ë¡¼¥à¤â¥ª¥¹¥¹¥á¡ª
£²ÃÊ¥Ù¥Ã¥É¤Ç£¶Ì¾¤Þ¤ÇÇñ¤Þ¤ì¤ë¡Ö¥µ¥¦¥Ê ¥Ð¥ó¥¯¥¹¥¤¡¼¥È ÉÙ»Î»³¥Ó¥å¡¼¡×¤â¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤Ë¥µ¥¦¥Ê¤¬¡££±Çñ£±¼¼£¶Ì¾¡ï120,000¡Á
Â¾¤Ë¤â¡¢²û¤«¤·¤Î£²ÃÊ¥Ù¥Ã¥É¤ÎÂç¿ÍÈÇ¤òÃÖ¤¯£¶Ì¾Éô²°¤ä¡¢£±³¬¤Ë¤ÏÂß¤·ÀÚ¤ê¥µ¥¦¥Ê¤ÈÄã»ÀÁÇ¥¸¥à¤â¡£ÊÌÅï¤Ë¤Ï¥É¥Ã¥°¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼Åï¤â¤¢¤ë¤«¤é¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤ÎÍ§¿Í¤ä°¦¸¤²È¤òÍ¶¤¦¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£
¥Û¥Æ¥ë¤Ç¥°¥ë¡¼¥×Çñ¤ÎÎ®¤ì¤òºî¤ê¤½¤¦¤Ê¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÆ°¤¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¢£»ÜÀß³µÍ×
»ÜÀßÌ¾¡§edit x seven ÉÙ»Î¸æÅÂ¾ì
½»½ê¡§ÀÅ²¬¸©¸æÅÂ¾ì»ÔÅìÅÄÃæ1179-£±
TEL¡§0550-70-3777
ÎÁ¶â¡§£±Çñ£±¼¼£²Ì¾¡ï38,000¡Á
Éô²°¿ô¡§49¼¼