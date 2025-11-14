新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、ヒーローアニメ『ワンパンマン』第１期から最新シリーズとなる第３期最新話までを2025年11月15日（土）から17日（月）にわたって無料一挙放送する。『ワンパンマン』は「となりのヤングジャンプ」(集英社)で連載中の原作・ONE、漫画・村田雄介の大人気漫画を原作としたアニメ作品で、どんな相手も“ワンパン”で倒してしまう平熱系最強ヒーロー・サイタマの日常や怪人と戦うヒーローたち