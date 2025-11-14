アニメ『ワンパンマン』最新話までABEMAで無料一挙放送
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、ヒーローアニメ『ワンパンマン』第１期から最新シリーズとなる第３期最新話までを2025年11月15日（土）から17日（月）にわたって無料一挙放送する。
『ワンパンマン』は「となりのヤングジャンプ」(集英社)で連載中の原作・ONE、漫画・村田雄介の大人気漫画を原作としたアニメ作品で、どんな相手も“ワンパン”で倒してしまう平熱系最強ヒーロー・サイタマの日常や怪人と戦うヒーローたちの活躍が描かれている。
テレビアニメは2015年10月に第１期が、2019年４月に第２期が放送され、ユニークなキャラクターたちはもちろん、コメディ要素もありながら熱い戦いを繰り広げる迫力のバトルアクションが人気を博している。
アニメ化10周年となる今年の10月からは第３期が放送開始。６年半ぶりの新シリーズに多くのファンが注目する中、このたび「ABEMA」にて決定した『ワンパンマン』無料一挙放送は11月15日（土）夜27時からスタート。第１期・第２期全話と第３期最新話の第29話までを無料一挙放送する。また、放送後１週間、放送エピソードを全話無料で楽しめる。
なお、『ワンパンマン』第３期は「ABEMA」にて毎週日曜日夜24時30分より無料放送中。放送５日後の毎週金曜日夜６時より最新話を１週間無料で楽しめる。
(C)ONE・村田雄介／集英社・ヒーロー協会本部
