高電社は、2025年11月13日より、同社が開発するWebサイト自動翻訳サービス「MyサイトAI翻訳 for EC」を、フューチャーショップが運営するSaaS型ECサイト構築プラットフォーム「futureshop」に提供します。これにより、「futureshop」をご利用中のEC事業者は、ECサイトで販売中の商品を最大131言語に自動翻訳することが可能になります。 高電社 Webサイト自動翻訳サービス「MyサイトAI翻訳 for EC」futureshopに提供開始