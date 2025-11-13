兵庫No.1決定戦で2年連続の好成績…阪神・才木を育てた「枝吉パワーズ」監督の育成論学童野球は将来を見据え、社会に出るための基礎作りの場――。今年8月に行われた兵庫No.1を決める「神明あかふじ米・第37回兵庫県ジュニア軟式野球選手権大会」（以下あかふじ米大会）で準優勝を果たした「枝吉パワーズ」。阪神・才木浩人投手を送り出したことでも有名で、チームは中学や高校で活躍する選手育成を大切にしている。枝吉パワー