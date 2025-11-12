神楽坂「ACIÉ（アシエ）」は、通常コーヒーとワインを提供する古民家カウンターバー。しかし、2回目の来訪以降であれば予約できる1日3人限定のコースがあった。〈自然派ワインに恋して〉シェフの料理とマリアージュするのは、自然派ワイン。そんなレストランが増えている。あの店ではどんなおいしい幸せ体験が待っているのだろう。ワインエキスパートの岡本のぞみさんが、自然派ワインに恋して生まれたお店のストーリーをひも