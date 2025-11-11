4ÅÙÌÜ¤ÎMVP¼õ¾Þ¤Ê¤éÎòÂåÃ±ÆÈ2°Ì¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ÎºÇÍ¥½¨Áª¼ê¡ÊMVP¡Ë¤ÎºÇ½ª¸õÊä¤¬3Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö4Æü¡Ë¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¡£¼«¿È3Ç¯Ï¢Â³¡¢ÄÌ»»4ÅÙÌÜ¤ÎÂ×´§¤Ë´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¡È¥é¥¤¥Ð¥ë¡É¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤âÂçÃ«°ìÂò¤È¤Î¸«Î©¤Æ¤Î¤è¤¦¤À¡£¥á¥Ã¥ÄÀìÌç¥Ý¥Ã¥É¥­¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡ÖWhy Am I a Mets Fan?¡×¤Ï7Æü¡ÊÆ±8Æü¡Ë¡¢¶¦Æ±»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¥¢¥·¥å¥ê¡¼¡¦¥¦¥£¥ó¥¹¥³¡¼¥¹¥­¡¼¤µ¤ó¤È¥µ¥Þ¥ó¥µ¡¦¥¯¥í¥Ã