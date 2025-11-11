新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は『ゆるキャン△』原作10周年を記念し、11月15日（土）より初となる『ゆるキャン△』公式無料チャンネルを期間限定で開設する。『ゆるキャン△』はあfろによる人気漫画が原作で、高校で野外活動サークルに入部した各務原なでしこを中心に女子高校生たちが豊かな自然の中を舞台に“キャンプ”を通じてゆるやかな友情と日常を紡ぐ物語。原作は2015年５月の連載を開始し、2024年にはシリーズ累