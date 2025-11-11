「ゆるキャン△」原作10周年記念、計39話無料一挙放送！
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は『ゆるキャン△』原作10周年を記念し、11月15日（土）より初となる『ゆるキャン△』公式無料チャンネルを期間限定で開設する。
『ゆるキャン△』はあfろによる人気漫画が原作で、高校で野外活動サークルに入部した各務原なでしこを中心に女子高校生たちが豊かな自然の中を舞台に“キャンプ”を通じてゆるやかな友情と日常を紡ぐ物語。原作は2015年５月の連載を開始し、2024年にはシリーズ累計発行部数1,000万部を突破。キャンプを始めたばかりの女子高生の等身大な姿や食欲をそそる“キャンプ飯”などが人気を博しており、2018年１月にアニメ化されて以降SEASON３まで放送され、SEASON４の制作も決定している。また、ショートアニメや映画、実写ドラマも制作されており、キャンプブームの一因に。
このたび「ABEMA」にて初開設が決定した『ゆるキャン△』公式無料チャンネルでは、『ゆるキャン△』から『ゆるキャン△ SEASON３』に加え、OVA２話の計39話を11月15日（土）午前10時から11月19日（水）までの５日間にわたって毎日無料一挙放送。放送後１週間、放送エピソードを無料で楽しめるので、ぜひチェックを。
（C）あfろ・芳文社／野外活動プロジェクト
