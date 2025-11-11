マイナー通算打率.281、31本塁打ドジャースは10日（日本時間11日）、エリーザー・アルフォンゾJr.捕手とマイナー契約を結んだことが分かった。米「ニューヨーク・ポスト」紙の敏腕記者ジョン・ヘイマン氏が報じている。アルフォンゾJr.はベネズエラ出身の26歳。2017年に国際アマチュアFAでタイガースに加入し、9年間在籍した。今季は自身初の3Aまで昇格し、8試合で打率.219、0本塁打3打点、OPS.419。マイナー通算532試合で537