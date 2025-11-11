ニューストップ > 国内ニュース > 政治ニュース > 立花孝志容疑者 逮捕の2日前に「驚くような話が起こるかも」意味深発… 立花孝志 時事ニュース 名誉毀損 ゴシップ 女性自身 立花孝志容疑者 逮捕の2日前に「驚くような話が起こるかも」意味深発言 2025年11月11日 11時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 立花孝志容疑者が逮捕された事件を「女性自身」が取り上げた 逮捕2日前の11月7日、記者会見で「意味深発言」をしていた立花容疑者 「驚くような話が起こるかもしれません。詳細は言えません」と話していた 記事を読む おすすめ記事 Perfumeあ〜ちゃん、一般男性との結婚発表 お相手はファン「心から応援してくれている」【コメント全文】 2025年11月11日 12時4分 ＪＲ東日本のモバイルスイカ、決済枠上限を２万円から「数十万円」規模へ 2025年11月10日 21時10分 辛坊治郎氏、立花容疑者の逮捕に私見「ちょっとこれはありえない」「警察が介入するのは間違っている」 2025年11月10日 20時58分 水卜麻美アナウンサーが涙の追悼「ごめんなさい、絶対泣かないと思ってたのに…」急逝の菅谷大介アナとの最後の会話明かす「菅谷さんすごく聞き上手なので」 2025年11月11日 8時59分 三山凌輝、脱退発表後の“不満ぶちまけ”投稿が波紋…BE:FIRSTメンバーの謝罪動画には「知らなかった」 2025年11月10日 18時11分