この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、こゆび☺︎1y1m🎀(@blackcat_molcar)さんの投稿です。 寝ぼけた我が子の超絶かわいい行動に胸キュン 寝ぼけた1歳児の行動がとってもかわいいとXで話題になっていましたので、ご紹介します。 帰省の際、私・一歳児・妹で川の字になって寝てたんだけど 娘が深夜に覚醒したらしく、寝ぼけて妹の体をよじよじ登ってから