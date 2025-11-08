高校生世代のバスケットボールチームのトップを目指す大会のリーグ戦が8日、鳴門市で行われ、熱戦が繰り広げられました。この「U18日清食品リーグ」は高校生世代の選手たちの育成や強化を図ろうと日本バスケットボール協会と日清食品が全国各地で開催しています。8日、鳴門市で行われたのは上から2番目のカテゴリーとなるブロックリーグの試合で、県内からは男子の城東、女子の富岡東が