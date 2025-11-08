１１月８日の東京５Ｒ・２歳新馬（芝１８００メートル＝１３頭立て）は、２番人気のラヴェニュー（牡２歳、栗東・友道康夫厩舎、父ロードカナロア）が、最後の直線で楽々抜け出して後続に５馬身差をつけて初陣を飾った。勝ちタイムは１分４６秒７（良）。スタートを決め先団の外に構えると、逃げる１番人気のミラージュノワール（クリストフ・ルメール騎手）を見ながらの追走。４角入り口では早めの仕掛けで早々に先頭に立つと