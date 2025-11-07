かつて名古屋駅で多くの人に愛された名物喫茶「喫茶 ボン・ヴォヤージュ」が、2025年11月4日（火）、約20年の時を経て、JR名古屋駅中央コンコースに復活オープンしました。コンセプトは、昔をなぞるだけの「レトロ」ではなく、懐かしさに新しさをプラスした“ニューノスタルジー名古屋喫茶”。たくさんのファンから熱い要望があったという名物スイーツ「シャチボン」もバージョンアップして復活しました。営業時間は7:00〜21:30（L