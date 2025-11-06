6日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数273、値下がり銘柄数254と、売り買いが拮抗した。 個別ではｎｏｔｅが一時ストップ高と値を飛ばした。ＶＲＡＩＮＳｏｌｕｔｉｏｎ、Ａｉロボティクス、技術承継機構、ユニフォームネクスト、免疫生物研究所など6銘柄は年初来高値を更新。ＡｅｒｏＥｄｇｅ、旅工房、ＷＯＬＶＥＳＨＡＮＤ、ジェネレーションパス、アーキテクツ・スタジオ・ジャパン