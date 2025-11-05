名古屋文理大学、中部の地場食品メーカー、地場卸・昭和による産学連携企画「NBMS商品開発プロジェクト」の商品お披露目会が10月15・16の両日、昭和の「年末謝恩見本市」会場で執り行われた。同プロジェクトは、名古屋文理大学フードビジネス学科の学生のカリキュラムとして毎年実施しているもの。今年は3年生計17人（商品開発7人、デザイン・SNS10人）が商品作りやプロモーション動画の作成などに挑戦した。商品開発では、