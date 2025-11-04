第7戦は延長の末に惜敗…32年ぶりの頂点へ1勝届かずドジャースが今世紀初の連覇という結果で1日（日本時間2日）に幕を下ろしたワールドシリーズ。3勝4敗で惜敗したブルージェイズは32年ぶりの頂点に届かず。選手たちは悔しさをにじませながらも、激闘を戦い抜いた誇りや野球への愛を口にした。ア・リーグ東地区でヤンキースを抑えて優勝を飾ったブルージェイズはポストシーズンでも快進撃を見せた。リーグ優勝決定シリーズでは