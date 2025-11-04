MLBネットワークで発表…シュワーバー＆ソトが候補入りドジャースの大谷翔平投手が全米野球記者協会が選ぶリーグ最優秀選手（MVP）の最終候補に入った。MLBネットワークで発表された。受賞者は13日（日本時間14日）に発表される。移籍2年目の大谷は打者としてリーグ2位の55本塁打を放ち、打率.282、102打点、20盗塁をマークした。3年連続の本塁打王こそ逃したものの、長打率.622、OPS1.014はいずれもリーグトップだった。2年ぶ