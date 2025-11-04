MLBネットワークで発表…シュワーバー＆ソトが候補入り

ドジャースの大谷翔平投手が全米野球記者協会が選ぶリーグ最優秀選手（MVP）の最終候補に入った。MLBネットワークで発表された。受賞者は13日（日本時間14日）に発表される。

移籍2年目の大谷は打者としてリーグ2位の55本塁打を放ち、打率.282、102打点、20盗塁をマークした。3年連続の本塁打王こそ逃したものの、長打率.622、OPS1.014はいずれもリーグトップだった。2年ぶりの復帰となった投手では14試合登板して1勝1敗、防御率2.87だった。

最終候補には他にフィリーズのカイル・シュワーバー外野手とメッツのフアン・ソト外野手が選出された。シュワーバーは今季大谷を1本上回る56本塁打で本塁打王を獲得。132打点とあわせ2冠に輝いた。また、ソトも自己最多43本塁打、OPS.921をマークした。

選手間投票で選ぶMLB選手会のナ・リーグ最優秀選手賞では、シュワーバーが大谷を差し置いて受賞していた。

大谷はエンゼルス時代の2021年と2023年、ドジャース移籍1年目で前人未到「54本塁打＆59盗塁」を記録した2024年にリーグMVPに選出されている。4度目の受賞となれば、7度受賞しているバリー・ボンズ以来2人目の快挙となる。（Full-Count編集部）