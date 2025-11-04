WS連覇のパレードがLAで行われたドジャースは3日（日本時間4日）、ロサンゼルスのダウンタウンでワールドシリーズ2連覇を記念したパレードを行った。大谷翔平投手はバス上で地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」のインタビューに応じた。スタート地点のロサンゼルス市庁舎の付近には早朝からファンが集まっていた。昨季に続き、ワールドシリーズを制覇し、記念パレードは2年連続で行われた。2020年の優勝時は新型コロナ