2軍投手コーチには今季限りで現役を引退した美馬学氏が就任ロッテは3日、2026年のコーチングスタッフを発表した。サブロー監督が新たに指揮を執り、最下位からの巻き返しを図る。1軍はチーフ打撃コーチ兼走塁コーチに西岡剛氏、チーフ内野守備走塁コーチに松山秀明、投手コーチに小林宏之が入閣。ヘッドコーチ兼チーフバッテリーコーチは光山英和氏が務める。福浦和也監督が率いる2軍は、今季限りで現役を引退した美馬学氏が