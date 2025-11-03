ワールドシリーズ第7戦で3勝目…MVPに輝いた山本由伸ドジャース・山本由伸投手が2日（日本時間3日）、世界一に輝いてから一夜明け、インスタグラムを更新。「みんなのためなら、まだまだ投げる!!」と心境をつづった。敵地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦で登板。9回途中から11回までを無失点に抑え、シリーズ3勝目を挙げて胴上げ投手になっていた。山本は世界一の瞬間、マウンドの中心で揉みくちゃにされる