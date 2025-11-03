ワールドシリーズ第7戦で3勝目…MVPに輝いた山本由伸

ドジャース・山本由伸投手が2日（日本時間3日）、世界一に輝いてから一夜明け、インスタグラムを更新。「みんなのためなら、まだまだ投げる!!」と心境をつづった。敵地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦で登板。9回途中から11回までを無失点に抑え、シリーズ3勝目を挙げて胴上げ投手になっていた。

山本は世界一の瞬間、マウンドの中心で揉みくちゃにされる写真や、佐々木朗希投手との1枚、大谷翔平投手らと優勝トロフィーを持って笑顔の写真など複数枚を投稿した。

ワールドシリーズでは3試合に登板して3勝。第3戦では登板はなかったものの、延長18回にもつれる試合となり、ブルペンで投球練習を行っていた。プレーオフでは計6試合で526球を投じ、まさに熱投だった。

ワールドシリーズMVPは日本選手では2009年松井秀喜（ヤンキース）以来、日本投手では初めてとなった。シリーズ3勝は歴代13度目。直近では2001年のランディ・ジョンソン以来の快挙だった。

