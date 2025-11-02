ペットの柴犬の写真をX（旧Twitter）に投稿し続け、その自然体のかわいさが人気となっている＠inu_10kg。ESSEonlineでは、飼い主で写真家の北田瑞絵さんが、「犬」と家族の日々をつづっていきます。第87回は「犬と妹の関係」について。犬と妹はずっときょうだい妹が上海から帰ってきた。中国では十月の初めに「国慶節」という長い秋休みがあり、その間の数日を使って、犬の元に帰ってきたのだ。「ただいま」と妹がなでる手を「おか