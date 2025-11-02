初回第1打席はシャーザーから中前打【MLB】Bジェイズ ー ドジャース（日本時間2日・トロント）ドジャース・大谷翔平投手は1日（日本時間2日）、敵地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦に「1番・投手兼指名打者」で先発出場した。初回の第1打席でヒット、ピッチャーとしても無失点に抑えたが、「だいぶ疲れてる」「ちょっと気になる」とファンは“異変”が気になっているようだ。崖っぷちに追い込まれたドジャ