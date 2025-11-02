私服姿で球場入りする様子が公開された【MLB】Bジェイズ ー ドジャース（日本時間2日・トロント）ドジャースの大谷翔平投手は1日（日本時間2日）、敵地で行われるブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦に「1番・投手兼指名打者」で出場する。MLB公式SNSは、私服姿で球場入りする様子を公開。コート姿で現れ、「かっこいい！」「勝つ顔してる」とファンが続々反応している。勝った方が世界一となる運命の最終決戦。ドジャー