高橋由伸氏が幼少期から実践、｢最短距離のスイング｣が身に付く練習法多くの野球選手の打撃の悩みとして「バットを最短距離で出せない」という問題がある。解決するため、広島と巨人で打撃コーチや2軍監督を務めた内田順三さんが、巨人で選手・監督として活躍した高橋由伸さんが幼少期に取り組んだ練習法について解説している。現役時代の高橋さんの打撃について、内田さんは「バットの出る角度」と「軸足の回転」の技術に非凡