藤岡好明が退団を報告くふうハヤテは1日、ソフトバンク、日本ハム、DeNAでプレーした藤岡好明投手の退団を発表した。藤岡はこの日、自身のインスタグラムで報告。来年3月で41歳になるが、現役続行含め今後は未定と明かした。藤岡は宮崎日大高、JR九州を経て2005年大学生・社会人ドラフト3巡目でソフトバンクに入団。1年目から62試合に登板し、5勝3敗1セーブ26ホールド、防御率2.60をマークした。その後もセットアッパーとして