野村ID野球の薫陶を受けた野口寿浩氏が解説する捕手の“上級観察術”カウント「3ボール・ノーストライク」。バッテリーが追い詰められたピンチの場面で、捕手はどのようなことを考えるべきだろうか。現役時代はヤクルト、日本ハム、阪神、横浜（現DeNA）と4球団で扇の要を務めた野口寿浩氏は、「バッターが打つか、打たないかの判断が一番。見破れなくても、雰囲気で察知するのが仕事になる」と強調する。ヤクルト在籍時に野村克