来週のドル円相場は、日銀の追加利上げ観測と米連邦準備理事会（ＦＲＢ）による追加利下げの思惑がともに後退するなか１５５円ラインを超えていくかどうかが注目される。予想レンジは１ドル＝１５３円００銭～１５５円５０銭。 パウエルＦＲＢ議長は２９日、米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）後の記者会見で「１２月の利下げは既定路線ではない」などと発言し、今回の利下げが今年最後になる可能性を示唆した。一方、