来週のドル円相場は、日銀の追加利上げ観測と米連邦準備理事会（ＦＲＢ）による追加利下げの思惑がともに後退するなか１５５円ラインを超えていくかどうかが注目される。予想レンジは１ドル＝１５３円００銭～１５５円５０銭。



パウエルＦＲＢ議長は２９日、米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）後の記者会見で「１２月の利下げは既定路線ではない」などと発言し、今回の利下げが今年最後になる可能性を示唆した。一方、日銀の植田和男総裁は３０日夕の記者会見で、利上げ判断にあたり「来年の春季労使交渉（春闘）の初動のモメンタム（勢い）について情報を集めたい」と述べ、追加利上げを急いでいない姿勢を示した。



日米金利差の拡大が意識されやすくドル高・円安に振れやすいが、心理的な節目である１５５円に近づくと利益確定やポジション調整のドル売り・円買いが増えそう。片山さつき財務相が３１日午前の閣議後会見で為替動向について「かなり一方的な急激な動きがみられている」と発言したほか、ベッセント米財務長官は２７日の日米財務相会談で日銀の金融政策に言及しており、一段の円安に歯止めがかかることも考えられる。



このほか、来週は３日に１０月の米ＩＳＭ製造業景況指数、５日に１０月の米ＩＳＭ非製造業景況指数と１０月の米ＡＤＰ雇用統計、７日に１１月の米ミシガン大学消費者態度指数（速報値）などが発表される予定で、これを受けて先行きの米金融政策に対する見方に変化があるかどうかにも注目。なお、米政府機関の一部閉鎖が続いていることから、７日に予定される１０月の米雇用統計は延期される可能性がある。



