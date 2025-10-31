俳優の竹野内豊（54歳）が、10月30日に放送されたトーク番組「徹子の部屋」（テレビ朝日系）に出演。朝ドラ「あんぱん」で共演した北村匠海について「こんな息子がいたらかわいくてしょうがないだろうなと思いました」と語った。カトリーヌ・ドヌーヴと共演した映画「SPIRIT WORLD -スピリットワールド-」に出演している竹野内豊が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。黒柳徹子から朝ドラ「あんぱん」で北村匠海の“育ての父”