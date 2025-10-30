「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、阪神−ソフトバンク」（３０日、甲子園球場）阪神先発の大竹が初回、６８キロのスローボールを投じて球場をどよめかせた。先頭の柳田を一ゴロ、周東を遊ゴロに打ち取って２死を奪った大竹。３番・柳町への１ストライクからの２球目は高めに外れる６８キロのスローボールで、甲子園がどよめき、テレビ中継で解説を務めた川崎宗則氏は「これが大竹ボール？」と興奮気味に話した。大竹は最後