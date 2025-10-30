「ホワイト企業」に就職したはずが、実態は真っ黒だった――。そんな絶望的な投稿が、製造業に勤める40代男性から寄せられた。男性が就職した会社は、県から働きやすい企業として認定されていた。だが、その実態は……「80時間以上の残業代は出ない。超過した分は代休で取れるシステム」月80時間以上の残業は「特別条項付き36協定」を従業員との間で結んでいれば、条件付きで可能だ。だがその場合も当然、残業代を割増で払わなけれ