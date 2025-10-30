陰湿すぎ…月初に「残業超過社員リスト」を全社メールで晒し上げ　“働きやすい企業”の実態

「ホワイト企業」に就職したはずが、実態は真っ黒だった――。そんな絶望的な投稿が、製造業に勤める40代男性から寄せられた。

男性が就職した会社は、県から働きやすい企業として認定されていた。だが、その実態は……

「80時間以上の残業代は出ない。超過した分は代休で取れるシステム」

月80時間以上の残業は「特別条項付き36協定」を従業員との間で結んでいれば、条件付きで可能だ。だがその場合も当然、残業代を割増で払わなければならない。さらには、残業時間を減らしたい上司によるメール攻撃もあったという。（文：天音琴葉）

まさかの晒し行為に「令和の時代にブラック過ぎる」

「月初に課長から社員全員に、『誰がどのくらい残業時間を超過していているのか』がまとめられてるファイルが、メールに添付されてくる」

残業時間を晒すことで、削減意識は高まるかもしれない。だが仕事量が多く、残業せざるを得ない人にとっては不愉快でしかないだろう。男性は「令和の時代にブラック過ぎる」と呆れていた。

