第3戦は9打席連続出塁→第4戦は投打同時出場【MLB】Bジェイズ 6ー2 ドジャース（日本時間29日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手は28日（日本時間29日）、ブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第4戦に「1番・投手兼指名打者」で投打同時出場した。WS初登板は7回途中まで投げて6安打4失点、6奪三振1四球。打ってはシリーズ初の無安打に終わった。試合後、米著名記者は「オオタニは人間です」と改めて“強調”した。