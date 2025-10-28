2010年ドラフト1位、2022年途中に中日へ移籍中日は28日、駿太（本名・後藤駿太）外野手と来季契約を結ばないことを発表した。2022年7月に中日へトレードで移籍し、今季は22試合で4安打、打率.235にとどまっていた。駿太は群馬の前橋商高から2010年ドラフト1位でオリックスに入団。強肩と広い守備範囲を持ち味に「上州のイチロー」と期待された。2013年からは5年連続で100試合以上に出場するなど、守備のスペシャリストとして活