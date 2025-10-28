3年前に奈良市で安倍元総理を銃撃し、殺害したなどの罪に問われている山上徹也被告の初公判がきょう午後、開かれます。奈良地裁前から中継です。白昼堂々、元総理大臣が暗殺されるという衝撃的な事件から3年あまり。ようやく迎えた山上被告の初公判を前に、奈良地裁前には大勢の報道陣が集まり、徐々に緊張感が高まっています。2022年7月、マイクを握り熱弁を振るう安倍晋三元総理（当時67）。参議院選挙の応援演説のため訪れてい