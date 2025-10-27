今後は「海外を含めて広い視野で考えたい」ソフトバンクの板東湧梧投手が27日、みずほPayPayドーム内の球団事務所を訪れ、来季の契約を結ばない旨を伝えられた。「覚悟はしていたので。この時が来たなという感じです。とにかく最後まで1軍の舞台で投げることを目標にしていたんですけど。なかなか結果がでずに悔しい思いが一番強かったですけど、気持ちは切らさずにやれたなとは思います」板東は鳴門高、JR東日本を経て2018年