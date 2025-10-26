浴室にカビが生えてしまい、困った経験はありませんか。浴室にカビが生えるのを防ぐ方法について、エアコンクリーニングやハウスクリーニングなどの生活関連サービスに特化したインターネット商店街である「くらしのマーケット」の公式インスタグラムアカウントが紹介しています。【豆知識】「えっ…！」これが浴室内のカビ予防に効果的な「4つの対策」です！公式アカウントは「お風呂上がりに窓を開けるだけ…実はそれ、カ