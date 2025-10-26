【クアラルンプール＝池田慶太】米国のトランプ大統領は２５日、訪問先の韓国・釜山（プサン）で３０日に予定している中国の習近平（シージンピン）国家主席との会談について、「包括的な合意をする可能性が非常に高い」と述べた。「完全な合意」を望んでいるとも強調した。アジア歴訪に向かう大統領専用機内で記者団に語った。トランプ氏は、中国による米国産大豆の輸入停止、合成麻薬「フェンタニル」が中国から密輸されてい