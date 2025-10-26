事故で脊髄を損傷して車いすで活動している、アイドルグループ仮面女子の猪狩ともか（33）が26日までにX（旧ツイッター）を更新。電動キックボードや電動自転車のシェアリングサービス「Luup」の新車両を報じる記事をうけ、私見をつづった。猪狩は、日本経済新聞電子版の公式Xアカウントのポストを添付。そこにはLuupが開発したという、着座しての走行が可能な3輪の新車両で三輪の小型ユニバーサルカー「Unimo」の試乗会についてな