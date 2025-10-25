トヨタ自動車は24日、公式サイトで、スポーツカー『スープラ』を2026年3月に生産終了することを発表した。【写真多数】生産終了が惜しい…本格スポーツカートヨタ『スープラ』内外装全部見せ同社は、『スープラ 生産終了のお知らせ』と題して「スープラについて、2026年3月をもって生産を終了いたします。たくさんのお客様にご愛顧いただき、誠にありがとうございました」と報告。「購入をご検討中だったお客様におかれまし