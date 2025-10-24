レアな一塁手の練習も…滋賀・多賀少年野球クラブは体育館で細かい技術を磨く野球の技術上達のために、重要視したい“学年”があるという。全国大会で3度の優勝を誇る滋賀の学童軟式野球チーム「多賀少年野球クラブ」では、体育館を使った屋内練習での技術習得に力を入れている。指導歴37年の辻正人監督は、「広いグラウンドではなく、狭いスペースだからこそ身に付く“巧みさ”がある」と語る。多賀町にあるホームグラウンド、