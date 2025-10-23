東都リーグ3位…創部初のNPB指名「プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」が23日、都内のホテルで行われた。西武は育成ドラフト6位指名で上智大・正木悠馬投手を指名。日本屈指の名門大からの初のドラフト指名に「まじか」「え、びっくり」とSNS上も騒然としている。支配下指名が終わり、育成ドラフトに進行。選択終了する球団が増える中、西武は育成6位で正木を指名した。早稲田大、慶応大に並ぶ名門大だが、東都大学