東都リーグ3位…創部初のNPB指名

「プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」が23日、都内のホテルで行われた。西武は育成ドラフト6位指名で上智大・正木悠馬投手を指名。日本屈指の名門大からの初のドラフト指名に「まじか」「え、びっくり」とSNS上も騒然としている。

支配下指名が終わり、育成ドラフトに進行。選択終了する球団が増える中、西武は育成6位で正木を指名した。早稲田大、慶応大に並ぶ名門大だが、東都大学リーグでは3部。決して野球の名門ではない。それでも、ついにプロ野球の壁を切り拓いた。

さすがにプロ野球ファンも驚いたようで、「上智からついにプロ野球選手が……涙」「意外。上智からNPBっていなかったんだ」「上智という文字を見ただけでビックリしてしまった」「え！ 上智からプロ！」「育成とは言え上智からプロ野球選手が出るとはな」「上智からって冷静に考えてヤバいよな」とどよめきが広がっている。

正木の指名を受け、上智大学硬式野球部は公式X（旧ツイッター）を更新。「弊部 正木悠馬投手が、埼玉西武ライオンズより、育成6位指名を受けました」と綴り、涙を流す絵文字を2つ添えて歓喜を報告していた。（Full-Count編集部）