「プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ」（２３日、都内ホテル阪神はドラフト１位で創価大の立石正広内野手を指名したが、広島、日本ハムの３球団が競合。それでも藤川球児監督が残りクジを引き当てた。ドラフト１位指名後の会見で藤川監督は「１年前から決めていた。本当に実現した」と明かした。昨年は関大の金丸を１位指名。抽選で外れるも、外れで即戦力左腕・伊原の交渉権を獲得した。これで