秋田朝日放送 ２２日夕方、秋田県大仙市で道路を歩いていた８５歳の女性が軽自動車にはねられ死亡しました。 ２２日午後６時ごろ、大仙市大曲日の出町の市道を歩いていた高橋隆子さん（８５）が大曲市民会館側の方向から走ってきた軽自動車にはねられました。高橋さんは市内の病院に搬送されましたが頚髄を損傷するなどして事故からおよそ３時間後に死亡しました。 現場は片側一車線の直線道路で押しボタン式の歩行者用信