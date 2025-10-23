記事のポイントサイダーはトレンド対応の速さで成長し、ポップマートと提携した初の米国ブランドとなった。TikTokや「気分を選ぶ」機能を活用し、収益7倍・アプリ5000万ダウンロードを達成した。アルゴリズムとコミュニティ運営を自社構築し、1時間で4000着を売る販売力を築いた。創業5年のファッションブランド、サイダー（Cider）は、スピードを重視し、市場に現れるトレンドにすばやく乗ることで、シーイン（Shein）といったブ